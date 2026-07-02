Международный институт прессы призывает власти прекратить давление на критически настроенные вещатели

02.07.2026 17:01





«Международный институт прессы» (IPI) призвал власти Грузии прекратить правовое и регуляторное давление на вещателей, критически настроенных по отношению к правительству.



Как говорится в заявлении организации, IPI выражает обеспокоенность «усиливающимся регуляторным и правовым давлением на независимые телекомпании в Грузии, что представляет собой очередную эскалацию давления на свободу прессы».



«На фоне усиления враждебного отношения к СМИ со стороны дружественного России правительства «Грузинской мечты» и использования лишённых независимости регулирующих органов IPI вновь призывает к принятию срочных мер для защиты того, что ещё осталось от свободы СМИ», — говорится в заявлении.



«Международный институт прессы» призывает власти Грузии «прекратить применение дискриминационных или несоразмерных штрафов в отношении вещателей, а также уважать свободу выражения мнений и право на публичные дебаты».





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