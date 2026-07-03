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Агентство сухопутного транспорта предупреждает граждан
03.07.2026 00:11
Агентство сухопутного транспорта предупреждает граждан о мошеннических SMS-сообщениях.
В заявлении агентства говорится:
«Некоторые граждане получают SMS-сообщения с напоминанием о необходимости оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.
В сообщении указаны номер банковского счёта и ссылка для оплаты.
Просим в случае получения подобных сообщений не выполнять содержащиеся в них инструкции, не переходить по ссылкам и не передавать свои персональные или банковские данные.
За дополнительной информацией вы можете обратиться на горячую линию Агентства сухопутного транспорта по телефону: 032 236 55 01».
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