Сборная Грузии по баскетболу проиграла Украине

03.07.2026 00:20





Сборная Грузии по баскетболу провела матч отборочного этапа чемпионата мира против Украины и потерпела поражение со счётом 76:95.



О значении этого матча уже было сказано немало, но стоит добавить ещё один важный момент. Отборочный турнир чемпионата мира состоит из двух этапов. С первого этапа во второй выходят три из четырёх команд группы (в данном случае — Испания, Украина и Грузия). Затем формируются группы из шести команд, из которых дальше проходят три лучшие. При этом команды сохраняют очки, набранные на первом этапе. Именно поэтому каждая победа буквально на вес золота.



Благодаря этой победе Украина сделала большой шаг к выходу на чемпионат мира. Сборной Грузии же теперь необходимо набрать максимально возможное количество очков в оставшихся семи матчах, чтобы добиться своей цели.



Сборная Грузии проведёт свой последний матч первого группового этапа 5 июля в Тбилиси против сборной Испании. Встреча начнётся в 19:30, а прямую трансляцию покажет Первый канал Грузии.





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