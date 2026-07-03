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Необычная история из Телави: 30-летний монах сдает экзамены


03.07.2026   00:24


В грузинском сегменте соцсетей поддерживают 30-летнего монаха Леонида. Дело в том, что пока у экзаменационных центров всей страны собрались подростки, в Телави заметили взрослого мужчину с бородой.

Это монах Леонид, в миру Лиле Пирцхелиани. Он собирается поступать в Университет церковного пения.

«Поскольку я живу в монастыре, после окончания школы у меня не было особого контакта с образовательной системой. На высокие баллы я не претендую — знаю, что со своими знаниями грузинского преодолею барьер. Я всегда отношусь к себе критически; написать эссе до конца не успел, не уложился во время Я человек неторопливый и всегда делаю всё подолгу. Но то, что точно знал и должен был сделать, сделал»,— рассказал священнослужитель.


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