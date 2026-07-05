Детский хор из Гори не выступит с Kordz на Tbilisi Open Air 5 июля

05.07.2026 19:17





Детский хор должен был выступить на главной сцене AlterVision фестиваля Tbilisi Open Air вместе с музыкантом Александре Кордзаиа (Kordz), группами SECURITY и Mechanical Rainbow, и в итоге внезапно отказался от участия в мероприятии.



За три дня до концерта коллектив сообщил об этом в FB, объяснив отмену «личными и неотложными обстоятельствами руководителя хора» Теоны Цирамуа.



PR-менеджер Kordz Мариам Магулариа подтвердила эту информацию RadioTavisupleba. По её словам, отказ последовал после публикации видео с совместной репетиции на странице музыканта, которое вызвало широкую реакцию в соцсетях.

Она отметила, что сотрудничество Kordz с Теоной Цирамуа продолжается с 2020 года. Менеджер также сообщила, что дети активно готовились к выступлению, а репетиции проходили в полном объёме.

После публикации репетиционного видео, по её словам, Теона Цирамуа связалась с Kordz и сообщила, что хор не сможет участвовать в концерте по личным причинам, не уточнив дополнительных деталей.



Магулариа заявила, что команда оказалась в сложной ситуации, поскольку с участием хора планировалось исполнение нескольких композиций.



По её словам, совместное выступление было отменено неожиданно, несмотря на то, что дети с большим энтузиазмом готовились к концерту и ожидали выхода на сцену.



Отдельно отмечается, что за день до отмены участия хора видеозаписи репетиций публиковала и дирижёр Теона Цирамуа.



RadioTavisupleba пыталось взять комментарий у Теоны Цирамуа, но не удалось.



Музыкант Александре Кордзаиа (Kordz) известен как один из артистов, поддерживающих проевропейские протесты в Грузии. В июле прошлого года на него было совершено нападение. Он рассказывал, что его преследовали полгода (подробно ТУТ). В тот период несколько музыкантов, исполнявших трек Ole-Ola, ставшего неофициальным гимном протестов против «Грузинской мечты», также подверглись нападениям. Личности нападавших до сих пор не установлены.



В соцсетях высказываются предположения, что отмена выступления детского хора могла быть связана с давлением из-за политических разногласий, однако официальных подтверждений этой версии нет.



Детский хор из Гори в последние годы регулярно участвует в различных музыкальных проектах. В 2018 году коллектив принимал участие в телешоу «X-Фактор» на телеканале «Rustavi2».



Женский хор из Гори под началом Теоны Цирамуа участвует во всех государственных мероприятиях без исключения. Очень высока вероятность того, что ей намекнули, что за сотрудничество с оппозиционными музыкантами (и площадкой Tbilisi Open Air), она может лишиться контрактов.





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