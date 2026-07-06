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Джагмаидзе: еврокомиссар просила Церковь популяризировать однополые браки
06.07.2026 10:30
Глава службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе рассказал в эфире подсанкционного Imedi TV, что в 2023 году «представители ЕС» предлагали Патриархии Грузии содействовать популяризации однополых браков в стране.
Представитель ГПЦ заявил, что с такой просьбой выступила тогдашняя глава МИД Бельгии, а ныне еврокомиссар по вопросам равенства Хаджа Лахбиб.
Джагмаидзе рассказал, что во время встречи европолитик заявила, что Грузия отстает от современных тенденций, так как общество не принимает однополые браки, и попросила Патриархию, пользующуюся большим авторитетом в обществе, содействовать их популяризации.
В ответ протоиерей привел пример широко обсуждавшегося случая, когда, как он утверждает, трансгендерная спортсменка избила женщину-боксера во время соревнований, после чего та получила тяжелые травмы. Он заявил, что подобные случаи являются следствием «ЛГБТ-повестки».
Глава Службы по связям с общественностью прокомментировал резолюцию Европарламента, в которой упоминается ГПЦ. Он отметил, что считает ее следствием неудачной политики европейских структур в отношении ГПЦ, что, по его мнению, способствует росту антиевропейских настроений в стране.
Джагмаидзе добавил, что после той встречи с еврочиновницей представители европейских структур долгое время не посещали Патриархию Грузии. А после избрания нового Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III контакты с дипломатическими представительствами были возобновлены.
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