Начинается первый этап регистрации в детские сады Тбилиси

06.07.2026 11:49





Сегодня, 6 июля, В Тбилиси начинается регистрация детей в муниципальные детские сады на 2026–2027 учебный год.



Регистрация будет проходить в электронном формате в три этапа на сайте Агентства по управлению детскими садами Тбилиси - - kids.org.ge.



«Регистрация воспитанников будет электронной и начнется в июле. Она пройдет в три этапа на сайте Агентства по управлению детскими садами Тбилиси. Первый этап стартует 6 июля в 10:00 и продлится до 00:00 12 июля. На этом этапе зарегистрироваться смогут дети, относящиеся к следующим целевым категориям: дети из зарегистрированных в Тбилиси социально незащищенных семей; дети с особыми образовательными потребностями; бенефициары Тбилисского дома младенца; дети граждан, зарегистрированных в Тбилиси и имеющих статус родителя-одиночки; дети граждан, зарегистрированных в Тбилиси и имеющих статус многодетного родителя; дети военнослужащих; родные братья и сестры воспитанников; дети сотрудников детских садов», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его информации, второй этап регистрации начнется 13 июля в 10:00 и продлится до 00:00 19 июля.



«На втором этапе смогут зарегистрироваться дети, зарегистрированные на территории муниципалитета Тбилиси. Третий этап начнется 20 июля в 10:00 и предусматривает всеобщую регистрацию. Это означает, что зарегистрировать ребенка в возрасте от 2 до 6 лет в муниципальные детские сады Тбилиси смогут все желающие независимо от места регистрации. Более подробную информацию о регистрации заинтересованные лица смогут получить в Агентстве по управлению детскими садами, а также по горячей линии мэрии Тбилиси», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.





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