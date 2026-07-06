|
|
|
Обучение химии в грузинских школах будет начинаться с 7-го класса
06.07.2026 14:39
В 2026–2027 учебном году учащиеся будут изучать ряд предметов по обновленному учебному плану. Соответствующая почасовая сетка уже разослана школам, однако официально она пока не утверждена.
Согласно планируемым изменениям, в отличие от предыдущих лет, изучение химии начнется с 7-го класса вместо 8-го. Кроме того, с 7-го класса ученики будут изучать грузинский язык и литературу как отдельные предметы. Также с 7-го класса отдельно будут преподаваться история Грузии и всемирная история.
На начальном уровне увеличено количество часов, отведенных на грузинский язык и литературу, а также математику.
Еще одно изменение касается преподавания истории в 10-м классе: согласно планируемым изменениям, всемирная история будет исключена из плана, и с 10-го класса будет изучаться только история Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна