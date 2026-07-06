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С 10 класса всемирную историю в школах Грузии преподавать не будут


06.07.2026   19:37


В школах Грузии с 10-го класса учащиеся не будут больше изучать всемирную историю — только историю Грузии.

Документ об изменениях в программе 2026-2027 учебного года пока еще не утвержден официально, но уже разослан в школы страны.

Изменения коснулись и предмета «Химия» — его изучение начнется с 7-го класса, тогда как ранее этот предмет вводился с 8-го класса.

С 7-го класса грузинский язык и литература будут преподаваться как два самостоятельных предмета.

Отдельными дисциплинами также станут история Грузии и всемирная история.

Изменения коснутся и начальных классов школ Грузии – будет увеличено количество часов, отведенных на грузинский язык и литературу, а также на математику.


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