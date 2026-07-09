Братьям Какулия, обвиняемым в организации убийства Нико Кварацхелия, назначена психолого-психиатрическая экспертиза

09.07.2026 11:19





Братьям Давиду и Гураму Какулия, обвиняемым в организации умышленного убийства 22-летнего Нико Кварацхелия группой, по заказу назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом стало известно «Интерпрессньюс».



Обвиняемые в тяжком преступлении братья Какулия пройдут экспертизу в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули.



Досудебное заседание по делу обвиняемых в организации убийства Нико Кварацхелия братьев Какулия, а также находящегося в международном розыске Бусы Жвания, состоится в августе.



Как сообщил в беседе с «Интерпрессньюс» адвокат братьев Какулия Давид Куталадзе, сроки расследования по данному делу несколько раз продлевались.



«Это стандартная процедура по делам данной категории, когда конкретному человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй 109. В этом нет ничего необычного, и, думаю, ни одна из сторон - ни обвинение, ни защита - не ожидает каких-либо особых результатов», - сказал адвокат.



Для справки, Гураму Какулия, Давиду Какулия и Бесариону Жвания предъявлено обвинение в организации заказного группового умышленного убийства Нико Кварацхелия, в соответствии со статьями 25, 109, часть 2, подпункт «е» и часть 3, подпункт «г» Уголовного кодекса Грузии (в редакции, действующей в 2021 году), предусматривающими наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочно.



Гурам и Давид Какулия уже осуждены по другому уголовному делу и отбывают наказание в пенитенциарном учреждении. В частности, в 2022 году братья Какулия на улице Аракшвили несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия с целью умышленного убийства, ранив одно лицо, и были приговорены к 9 годам лишения свободы каждый. Бесарион Жвания объявлен в международный розыск.



Ника Кварацхелия был убит 15 сентября 2021 года на улице Анджапаридзе в Тбилиси, в него выстрелили более 10 раз. Нико Кварацхелия работал в технологической сфере и является основателем платформы Feedc.





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