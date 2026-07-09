Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Братьям Какулия, обвиняемым в организации убийства Нико Кварацхелия, назначена психолого-психиатрическая экспертиза


09.07.2026   11:19


Братьям Давиду и Гураму Какулия, обвиняемым в организации умышленного убийства 22-летнего Нико Кварацхелия группой, по заказу назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом стало известно «Интерпрессньюс».

Обвиняемые в тяжком преступлении братья Какулия пройдут экспертизу в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули.

Досудебное заседание по делу обвиняемых в организации убийства Нико Кварацхелия братьев Какулия, а также находящегося в международном розыске Бусы Жвания, состоится в августе.

Как сообщил в беседе с «Интерпрессньюс» адвокат братьев Какулия Давид Куталадзе, сроки расследования по данному делу несколько раз продлевались.

«Это стандартная процедура по делам данной категории, когда конкретному человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй 109. В этом нет ничего необычного, и, думаю, ни одна из сторон - ни обвинение, ни защита - не ожидает каких-либо особых результатов», - сказал адвокат.

Для справки, Гураму Какулия, Давиду Какулия и Бесариону Жвания предъявлено обвинение в организации заказного группового умышленного убийства Нико Кварацхелия, в соответствии со статьями 25, 109, часть 2, подпункт «е» и часть 3, подпункт «г» Уголовного кодекса Грузии (в редакции, действующей в 2021 году), предусматривающими наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочно.

Гурам и Давид Какулия уже осуждены по другому уголовному делу и отбывают наказание в пенитенциарном учреждении. В частности, в 2022 году братья Какулия на улице Аракшвили несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия с целью умышленного убийства, ранив одно лицо, и были приговорены к 9 годам лишения свободы каждый. Бесарион Жвания объявлен в международный розыск.

Ника Кварацхелия был убит 15 сентября 2021 года на улице Анджапаридзе в Тбилиси, в него выстрелили более 10 раз. Нико Кварацхелия работал в технологической сфере и является основателем платформы Feedc.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна