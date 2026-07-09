Британец попал в тюрьму Глдани из-за лекарств от боли в спине

09.07.2026 15:08





Британский гражданин Мэтью Рой Десмонд третий месяц находится в тюрьме Глдани. 49-летний мужчина страдает от травмы позвоночника, полученной во время службы в воздушно-десантной бригаде. Именно из-за лекарств, которые он принимал от боли, он попал в тюрьму, пишет Radio Tavisupleba.



Десмонда судят по статье о незаконном ввозе крупной партии наркотических веществ (ст. 262 УК Грузии). По ней можно получить от 8 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.



Параллельно против британца возбудили административное дело за употребление наркотиков в Грузии — в его моче нашли следы выписанных врачом препаратов — но в июне адвокаты его оспорили: обвинению не удалось доказать, что употребление произошло уже на территории страны.



В конце апреля мужчина подъехал к границе Грузии со стороны Турции на мотоцикле. На границе он открыто предъявил рецептурные препараты — прегабалин, бупренорфин и кодеин — вместе с рецептом врача, но этого оказалось недостаточно. По словам его адвоката Георги Черкезиа, проблема была не в самих лекарствах, а в том, что Десмонд не заверил документы апостилем, как того требует грузинское законодательство.



К концу мая защита устранила эти недостатки и передала переведенные и заверенные апостилем документы в прокуратуру и суд, однако британец до сих пор остается под стражей. В тюрьме ему дают обезболивающие через день, и, по словам адвоката, он «едва может сделать шаг» из-за боли.



Из-за плохого самочувствия Десмонд готов подписать соглашение о признании вины с прокуратурой. Radio Tavisupleba обратилось за комментарием в прокуратуру Грузии, но ответа не получило. Следующее судебное заседание назначено на 13 июля.



Британское посольство сообщило Radio Tavisupleba 8 июля, что оказывает Десмонду консульскую помощь и поддерживает связь с местными властями.



Это не первый случай задержания иностранного гражданина на границе Грузии за ввоз в страну запрещенных лекарственных препаратов. В апреле по этому обвинению задержали канадца Саймона Ровенски. Он приехал в Грузию с лекарством от СДВГ, запрещенным в стране. Чтобы вернуться в Канаду, Ровенски заключил соглашение о признании вины и обязался выплатить штраф в 30 000 лари.



Список препаратов, подлежащих специальному контролю в Грузии, содержится в приложениях к закону «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи».





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