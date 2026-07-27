Сандро Базадзе вышел в четвертьфинал Чемпионата мира

27.07.2026 15:38





На проходящем в Гонконге чемпионате мира по фехтованию действующий чемпион мира Сандро Базадзе вышел в четвертьфинал соревнований по сабле, победив в 1/8 финала румынского спортсмена Влада Ковалю со счетом 15:13.



В четвертьфинале Базадзе встретится с победителем поединка между южнокорейским фехтовальщиком Гуенденг До и китайцем Шаотуном Ло.





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