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Сандро Базадзе вышел в четвертьфинал Чемпионата мира


27.07.2026   15:38


На проходящем в Гонконге чемпионате мира по фехтованию действующий чемпион мира Сандро Базадзе вышел в четвертьфинал соревнований по сабле, победив в 1/8 финала румынского спортсмена Влада Ковалю со счетом 15:13.

В четвертьфинале Базадзе встретится с победителем поединка между южнокорейским фехтовальщиком Гуенденг До и китайцем Шаотуном Ло.


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