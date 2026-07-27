Купрадзе: Папуашвили, который сегодня во главе парламента Иванишвили, нарушает Конституцию

27.07.2026 16:19





Иванишвили периодически выводит маленьких мальчиков и заставляет говорить, чтобы вообще поставить под вопрос вступление в ЕС. Папуашвили заботит только то, как угодить Иванишвили и как выполнить задачу России, потому что только Россия не хочет вступления Грузии в ЕС, - так один из лидеров «Лело -Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе оценивает заявление председателя парламента Шалвы Папуашвили касательно членства в ЕС.



«Иванишвили и вступление Грузии в Евросоюз несовместимы. Этим Иванишвили лишает граждан Грузии высоких пенсий, хорошего здравоохранения, хорошего образования и высоких зарплат. Иванишвили со своим авторитаризмом никак не может быть совместим с демократическими ценностями ЕС. Поэтому он периодически выводит маленьких мальчиков и заставляет говорить, чтобы вообще поставили под вопрос вступление в ЕС. Россияне спешат отдалить Грузию от европейской орбиты и исключить Грузию и процесс её европейской интеграции из международной политической повестки дня. Поэтому Иванишвили часто тестирует, насколько общество будет готово принять антиевропейские и в целом антиконституционные для Грузии решения. Неконституционно заявление спикера т.н. парламента Грузии Папуашвили, когда он говорит, что Грузия может и не вступить в ЕС, и что членство будет нарушением.



Шалва Папуашвили, который сегодня во главе парламента Иванишвили, нарушает Конституцию, когда говорит, что вступление Грузии в ЕС, наоборот, нанесет ущерб, при том что парламент должен быть главным защитником Конституции Грузии. Однако Папуашвили не заботят ни Конституция, ни грузинский народ, ни высокие пенсии и зарплаты для грузинского народа. Его волнует лишь то, как угодить Иванишвили и выполнить задание другой страны, в данном случае России, поскольку только Россия не хочет вступления Грузии в Евросоюз», - заявил Купрадзе.





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