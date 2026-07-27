Американская актриса Шейлин Вудли гостит в Грузии

27.07.2026 17:05





Американская актриса Шейлин Вудли, больше всего известная по фильму «Дивергент», находится в Грузии. Она посещала этно-деревню «Сисатура» в Самегрело.



По словам основательницы деревни Марики Тодуа-Сисатура, Вудли запомнилась своей человечностью, простотой и искренним любопытством. Она также пишет, что Вудли приехала в Грузию в рамках проекта Netflix. Правда, никаких достоверных деталей насчет этого проекта пока нет.



«Я рассказывала истории нашей семьи, делилась старинными рецептами и описывала деревенскую жизнь. Было много смеха, эмоций и даже слез… Больше всего к концу дня мне запомнились ее человечность, простота и искреннее любопытство. Она слушала не просто мои слова, а именно истории, которые стояли за ними, — чувствовала, переживала, запоминала», — сказано в посте Тодуа-Сисатура.





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