Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

The Sun: Георгий Мамардашвили покинет «Ливерпуль»


27.07.2026   16:34


Британское издание The Sun пишет, что вратарь «Ливерпуля» и сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили этим летом уйдет в аренду в другой клуб.

Мерсисайдцы в ближайшее время не собираются расставаться с основным голкипером Алиссоном Беккером, а для грузинского вратаря крайне важна игровая практика.

В прошлом сезоне Мамардашвили провел за «Ливерпуль» 20 матчей и пропустил 34 гола. Контракт 23-летнего голкипера с клубом действует до 2031 года.

Ранее появлялись сообщения о возможном уходе Алиссона в «Ювентус», однако «Ливерпуль» решил сохранить бразильца.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна