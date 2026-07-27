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The Sun: Георгий Мамардашвили покинет «Ливерпуль»
27.07.2026 16:34
Британское издание The Sun пишет, что вратарь «Ливерпуля» и сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили этим летом уйдет в аренду в другой клуб.
Мерсисайдцы в ближайшее время не собираются расставаться с основным голкипером Алиссоном Беккером, а для грузинского вратаря крайне важна игровая практика.
В прошлом сезоне Мамардашвили провел за «Ливерпуль» 20 матчей и пропустил 34 гола. Контракт 23-летнего голкипера с клубом действует до 2031 года.
Ранее появлялись сообщения о возможном уходе Алиссона в «Ювентус», однако «Ливерпуль» решил сохранить бразильца.
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