The Sun: Георгий Мамардашвили покинет «Ливерпуль»

27.07.2026 16:34





Британское издание The Sun пишет, что вратарь «Ливерпуля» и сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили этим летом уйдет в аренду в другой клуб.



Мерсисайдцы в ближайшее время не собираются расставаться с основным голкипером Алиссоном Беккером, а для грузинского вратаря крайне важна игровая практика.



В прошлом сезоне Мамардашвили провел за «Ливерпуль» 20 матчей и пропустил 34 гола. Контракт 23-летнего голкипера с клубом действует до 2031 года.



Ранее появлялись сообщения о возможном уходе Алиссона в «Ювентус», однако «Ливерпуль» решил сохранить бразильца.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





