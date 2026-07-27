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Правительство разрешило двум организациям и муниципалитету Хони использовать иностранные гранты


27.07.2026   16:38


Правительство Грузии разрешило Ассоциации рестораторов Грузии, организации Care Caucasus и муниципалитету Хони использовать иностранные гранты от ЕС, Австрии и Турции.

Речь идёт о проекте «Продвижение зелёных навыков для устойчивого развития (PROGRESS)», который реализуют Care Caucasus, Ассоциация рестораторов и Care Austria. Бюджет проекта составляет 863 тысячи евро, срок реализации — 2024–2026 годы. В рамках инициативы уже прошли обучающие курсы для представителей сферы питания, конкурс для предприятий HORECA, а также ознакомительная поездка в Барселону, где участники изучали практики «зелёных» ресторанов и сотрудничество бизнеса с системой профессионального образования.

Кроме того, муниципалитет Хони получил разрешение на получение гранта от Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA). Средства будут направлены на передачу необходимого инвентаря детскому садику в селе Нахахулеви муниципалитета Хони.

Соответствующие распоряжения правительство издало 15 и 16 июля.

Согласно последним законам "Грузинской мечты" и правкам к Закону Грузии о грантах, получение иностранного финансирования без согласия правительства запрещено. Грантодатель обязан получить разрешение властей, чтобы работающая в Грузии организация или учреждение могло использовать эти средства. В случае нарушения получателю гранта грозит штраф в размере, вдвое превышающем сумму гранта.

В конце 2024 года премьер-министр Грузии Кобахидзе заявил об отказе от любых бюджетных грантов ЕС до конца 2028 года. По словам властей "Грузинской мечты", финансовые вопросы Евросоюз якобы использует как «инструмент шантажа».


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