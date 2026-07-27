Администрация правительства с сентября объявит о примерно 3000 вакансиях для оплачиваемых стажировок

27.07.2026 16:25





«Для нас очень важно, чтобы в государственную службу приходили новые кадры, новое поколение. С 1 сентября мы объявим примерно 3 000 вакансий на оплачиваемую стажировку», — заявил глава Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.



Как отметил Леван Жоржолиани, в прошлом году почти 50% участников программы стажировки продолжили стажировку или были трудоустроены в государственных учреждениях, где они проходили практику.



«Благодаря этой программе в государственные структуры приходит совершенно новое поколение — мотивированные молодые люди, которые должны служить своей стране, получать опыт, повышать квалификацию и приобретать новые знания.



Поверьте, знания и опыт, полученные в государственном секторе, могут пригодиться этим молодым людям на всех этапах жизни, в том числе и в бизнесе. Мы очень поддерживаем эту программу. Это инициатива премьер-министра.



Мы попросили муниципалитеты увеличить квоты по направлению стажировок, чтобы у большего количества молодых людей была возможность пройти оплачиваемую стажировку в своем регионе», — заявил Леван Жоржолиани.





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