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В Морском порту Батуми прошёл образовательный проект для студентов и молодёжи
15.08.2026 20:13
Морской порт Батуми принял участие в масштабной образовательной и исторической инициативе «Институциональная память самоуправления Батуми и перспективы развития».
Проект был организован по инициативе председателя сакребуло Батуми Иване Маисурадзе и мэра города Гиорги Цинцадзе. Его цель — познакомить успешных студентов и молодых людей с историей местного самоуправления, повысить гражданскую вовлечённость и привлечь молодёжь к обсуждению будущего развития города.
Финальной точкой специально подготовленного интерактивного маршрута стало выставочное пространство Морского порта Батуми.
Генеральный директор порта Улан Тлеугали вместе с представителями городских властей и Агентства морского транспорта встретился со студентами Батумской морской академии, Государственного университета имени Шота Руставели и участниками молодёжных организаций.
В администрации порта подчеркнули, что история Батуми неразрывно связана с морской гаванью, которая десятилетиями играла важную роль в экономическом развитии и формировании города.
«Морской порт Батуми — это не просто инфраструктурный объект, а живая летопись истории города. Мы рады, что молодое поколение смогло непосредственно познакомиться с наследием и экономической основой, на которой строится будущее Батуми», — заявили в администрации порта.
Порт также выразил готовность и дальше поддерживать проекты, связанные с образованием молодёжи, сохранением исторической памяти и устойчивым развитием Батуми.
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