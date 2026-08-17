В Кобулети на месте средневекового храма построят новую церковь

17.08.2026 12:02





Агентство охраны культурного наследия Аджарии объявило тендер стоимостью 1 988 075 лари без НДС на восстановление и реабилитацию средневекового церковного комплекса в селе Кведа Самеба, Кобулети.



Проект предусматривает не только консервацию сохранившихся руин, но и строительство новой церкви непосредственно на месте исторического храма.



Согласно документации, новый храм будет крестово-купольным. При этом планируется частично восстановить и законсервировать три сохранившиеся стены средневековой церкви.



Археологические исследования этого места Агентство провело в 2025 году, а в 2026 году Батумская и Лазская епархия подготовила проектную документацию для реставрации комплекса и строительства нового храма. Именно на основании подготовленных епархией документов стоимость работ оценили почти в 2 млн лари.



Проект рассчитан на 2026–2027 годы и будет финансироваться как многолетняя закупка. Министерство финансов Аджарии согласилось с таким подходом при условии, что необходимые средства будут предусмотрены Министерством культуры в бюджете следующего года.



От старой церкви в Кведа Самеба сохранились три стены разной высоты. По результатам археологических исследований, первоначальный храм, предположительно, был построен до XIII века, а позднее, не ранее второй половины XIX века, сооружение перестраивалось.



Новый храм планируют окружить с трёх сторон галереей. С северной и южной сторон также предусмотрены небольшие церкви.



Сохранившиеся стены исторического сооружения окажутся в южной части галереи и будут конструктивно отделены от каркаса нового здания. Для их частичного восстановления собираются использовать найденные на месте камни и фрагменты разрушенного храма.



Авторы проекта подчёркивают, что архитектурное решение должно визуально отделять старую кладку от нового здания, а крыша нового храма одновременно будет защищать исторические остатки от осадков и дальнейшего разрушения.



При этом в искусствоведческом исследовании отдельно отмечается риск: строительные работы и связанные с ними колебания грунта не должны повредить сохранившиеся части средневекового памятника.



Приём заявок на тендер начнётся 26 августа и завершится 31 августа. Победитель должен закончить все работы до 1 декабря 2027 года.



Это не первый случай, когда Агентство охраны культурного наследия Аджарии строит новую церковь непосредственно на месте исторического храмового сооружения. Ранее подобный проект реализовали в Хиноцминда, Кобулети, где новое здание возвели на остатках церкви VIII–IX веков. Тогда из бюджета было потрачено около 750 тысяч лари.





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