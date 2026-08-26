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В тбилисском районе Авчала обнаружили тело 17-летней девушки
26.08.2026 18:07
В тбилисском районе Авчала возле заброшенного моста обнаружили тело 17-летней Мариам Ломишвили.
Она погибла в результате падения поздно ночью.
Тело направлено на экспертизу.
По словам адвоката семьи, вчера около 18:00 Мариам вышла из дома, после чего родственники больше не смогли с ней связаться. Девушку доставили в клинику «Vivamed», однако спасти её не удалось. Семья предполагает, что к тому моменту девушка уже была мертва.
Адвокат семьи Нана Парчукашвили сообщила «IPN», что в последнее время у Мариам были напряжённые отношения с её молодым человеком, с которым она пыталась расстаться. По словам адвоката, девушка хотела прекратить отношения и дистанцироваться от него, однако молодой человек продолжал добиваться её внимания.
Семья рассматривает несколько версий произошедшего: падение с моста, самоубийство и возможное убийство. При этом родственники не верят в версию самоубийства, поскольку, по словам тёти девушки, Мариам вышла из дома в хорошем настроении.
Неизвестно также, была ли она на мосту одна или с кем-то.
Как сообщила Парчукашвили, молодой человек уже был допрошен.
По данным «TV Pirveli», по делу уже опрошены около десяти человек, в настоящее время показания дают члены семьи.
Семья надеется, что полиция сможет найти дополнительную информацию в её телефоне.
Расследование проводится по статье 115 УК Грузии, доведение до самоубийства.
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