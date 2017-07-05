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Сбежавшего от следствия российского оппозиционера Мальцева нашли в Грузии


05.07.2017   15:07
В отношении саратовского политика возбудили дело по факту создания экстремистского сообщества.
Оказалось, что российский оппозиционер Вячеслав Мальцев, который сбежал от следствия, уехал в Грузию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

При этом отмечается, что на саратовского политика возбудили уголовное дело за экстремизм ещё на прошлой неделе. Мальцева даже планировали задержать, однако он успел скрыться за границей.

Ранее также предполагалось, что оппозиционер мог скрыться в Молдове.Он проходит фигурантом дела о создании экстремистского сообщества.






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