Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии нашли могилу кахетинского царя Квирике III


25.08.2017   14:32
Грузинские археологи обнаружили в Кахети могилу царя Квирике III, жившего в XI веке, прозванного Великим и провозгласившего себя царем Кахети и Эрети.

Могила была найдена в селе Калаури Гурджаанского района на востоке Грузии.

Об открытии заявил на своей странице в Facebook член грузинского Общества "Чохоснеби" и депутат Руставского Горсовета (Сакребуло) Звиад Сехниашвили.

По его словам, могила царя была обнаружена в ходе реставрации и очистительных работ в являющемся составной частью комплекса Давид-Гареджи монастыре Иоанна Крестителя ("Натлисмцемели"), в правой молельне главного храма. Археологическими работами руководил отец Илья (Джаниашвили).

Как отмечается, могила датирована XI веком нашей эры, и на ней значится подпись "Царь ранов и кахов".

"По заключениям археологов и специалистов, могила принадлежит Кахетинско-Эретскому царю Квирике III, который царствовал в 1010-1037 годах. В период его правления царство достигло административной и военной мощи. Квирике III объединил Кахети-Эрети и получил титул царя", — пишет Сехниашвили.

Квирике III построил понастырь Алаверди. После смерти Квирике III трон унаследовал его племянник (сын сестры) Гагик, из рода армянских Кюрикидов, царей Ташир-Дзорагетского царства.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Тбилиси гостят до 80 китайских бизнесменов
Грузия станет почетным гостем крупнейшей инвестиционной выставки Китая
В Кобулети началось строительство пятизвездочного отеля
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Женщина везла в Абхазию 74 пар обуви «в качестве подарков внукам»
Россия передаст оккупированной Абхазии военную технику
Любитель выпить и пострелять может возглавить ИКЦ в Абхазии
В Абхазии избит сотрудник милиции
Виссарион Аплиа предпринял попытку захвата Новоафонского монастыря
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Карапетян: Армения непоколебимо идет к подписанию соглашения о сотрудничестве с ЕС
За первые семь месяцев этого года рост экономической активности в Армении составил 6,2% - премьер
Пожар в Боржомском ущелье: Угроза распространения огня сохраняется
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна