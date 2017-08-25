В Грузии нашли могилу кахетинского царя Квирике III

25.08.2017 14:32 Грузинские археологи обнаружили в Кахети могилу царя Квирике III, жившего в XI веке, прозванного Великим и провозгласившего себя царем Кахети и Эрети.



Могила была найдена в селе Калаури Гурджаанского района на востоке Грузии.



Об открытии заявил на своей странице в Facebook член грузинского Общества "Чохоснеби" и депутат Руставского Горсовета (Сакребуло) Звиад Сехниашвили.



По его словам, могила царя была обнаружена в ходе реставрации и очистительных работ в являющемся составной частью комплекса Давид-Гареджи монастыре Иоанна Крестителя ("Натлисмцемели"), в правой молельне главного храма. Археологическими работами руководил отец Илья (Джаниашвили).



Как отмечается, могила датирована XI веком нашей эры, и на ней значится подпись "Царь ранов и кахов".



"По заключениям археологов и специалистов, могила принадлежит Кахетинско-Эретскому царю Квирике III, который царствовал в 1010-1037 годах. В период его правления царство достигло административной и военной мощи. Квирике III объединил Кахети-Эрети и получил титул царя", — пишет Сехниашвили.



Квирике III построил понастырь Алаверди. После смерти Квирике III трон унаследовал его племянник (сын сестры) Гагик, из рода армянских Кюрикидов, царей Ташир-Дзорагетского царства.















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