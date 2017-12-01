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Граждане, чьи дома были разрушены в ходе спецоперации, получат одноразовую помощь в 500 лари


01.12.2017   11:54
По решению мэрии Тбилиси, проживающим на улице монаха Габриэла в Исанском районе восьми семьям, чьи жилые дома были полностью разрушены в результате антитеррористической спецоперации 22 ноября, в виде одноразовой помощи будет передано по 500 лари на каждого гражданина.

Как сообщают в мэрии, помощь получат 35 граждан, проживающих на I-III этажах третьего подъезда и на втором этаже второго подъезда корпуса №9, 6-го поворота улицы монаха Габриэла.

По информации мэрии, для оказания им помощи из резервного фонда бюджета муниципалитета мэрии Тбилиси 2017 года выделено в сумме 17 500 лари.






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