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В Стамбуле убит «вор в законе» из Грузии


24.12.2017   12:15
«Вор в законе» из Грузии, 36-летний Давид Алханишвили, известный в криминальных кругах как «Дато Панкисский», убит в Стамбуле.

Алханишвили был застрелен неизвестными 22 декабря. Информацию об этом телеканалу «Рустави 2» подтвердили его родственники, которые проживают в селе Шалаури Телавского района.

Сам Алханишвили является уроженцем села Омало в Панкисском ущелье Грузии. В настоящее время уже начаты процедуры для доставки его тела на родину.

Члены семьи погибшего рассказали журналистам, что вечером 22 декабря Алханишвили находился в одном из ресторанов Стамбула, когда ему позвонили и попросили выйти на улицу. Уже на улице в него было произведено несколько огнестрельных ранений. Прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь мужчины.

По некоторым данным, убийство Алханишвили является кровной местью.

Как известно, «Дато Панкисский» принадлежал к клану Тариэла Ониани, который давно враждует с кланом «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой), находящимся в настоящее время в СИЗО. В 2011 году членами клана Ониани было осуществлено покушение на племянника Калашова Давида Озманова, известного в криминальных кругах как «Дато Краснодарский».






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