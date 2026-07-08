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В Батуми выявили незаконную продажу пестицидов и агрохимикатов


08.07.2026   22:25


Национальное агентство продовольствия выявило в Батуми факт нелегальной продажи пестицидов и агрохимикатов.

Инспекторы департамента Аджарии установили, что индивидуальный предприниматель Ш. Т. по адресу Батуми, улица Маяковского, №1 продавал пестициды и агрохимикаты без обязательного разрешения.

Кроме того, на объекте были нарушены условия реализации: упаковка продукции была повреждена, а агрохимикаты продавались в открытом виде.

В соответствии с законодательством бизнес-оператора оштрафовали.

В агентстве заявляют, что продолжат активный контроль для защиты интересов фермеров и обеспечения рынка качественными пестицидами. Бизнес-операторам напоминают, что для работы специализированного объекта необходимо пройти обязательное признание в установленном порядке и соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила безопасности.


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