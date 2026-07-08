Папуашвили: Важно, чтобы страны-кандидаты в ЕС сказали свое слово

08.07.2026 22:23





Белградской декларацией мы учредили постоянный формат, который будет предусматривать ежегодные встречи на уровне спикеров парламентов, – подчеркнул председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в Белграде, где состоялся форум глав парламентов стран-кандидатов в члены ЕС.



«Важно, чтобы страны-кандидаты сказали свое слово. Мы не должны быть объектами расширения, мы должны быть участниками этого процесса и соавторами будущего Европейского союза по содержанию, форме и процедурам. Сегодня это единодушие присутствовало среди председателей парламентов всех стран, мы рады, что в этом отношении у нас единомышленники», – отметил Папуашвили.



По его словам, важно, чтобы парламенты стран, объединенных одной целью, были участниками единого процесса.



«Сделан важный первый шаг – создан документ (Белградская декларация). В то время как мы наблюдаем самодискредитацию подобных международных форумов, важно, чтобы парламенты стран, объединенных одной целью, участвовали в едином процессе.



Это формат самих стран-кандидатов, на которые мы желаем пригласить представителей Брюсселя на различные встречи, чтобы ознакомить с нашими взглядами. Таким образом, этот формат не подразумевает закрытости и разговоров между собой, а формирование единой позиции и ее представление различным структурам Брюсселя и Европейского союза», — сказал Папуашвили.







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