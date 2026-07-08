В Хелвачаури строят социальный дом на 114 квартир

08.07.2026 22:57





Глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе вместе с министром здравоохранения Нино Нижарадзе и мэром Хелвачаури Зазой Диасамидзе ознакомился с ходом строительства социального дома в селе Салибаури.



По словам Патарадзе, проект планируют завершить в 2028 году, а его стоимость составит почти 17 млн лари.



Новый корпус будет полностью адаптирован и обустроен по современным стандартам. Вместе с жилым домом благоустроят и прилегающую территорию: появятся рекреационная зона, футбольное поле и детская площадка.



В рамках проекта построят социальный дом на 114 квартир. Жильё передадут 65 семьям, которые сейчас живут в аварийном здании бывшей чайной фабрики, а также гражданам со статусом экомигрантов.



Строительство уже находится в активной фазе: сейчас идут работы по заливке плиты шестого этажа.





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