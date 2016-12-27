Омбудсмен: Пассажиры "Метро Джорджия" будут выбирать, какого пола человек сядет рядом с ними

27.12.2016 18:23 По заявлению народного защитника, "Метро Джорджия" учла их рекомендацию, и у пассажиров будет возможность выбирать, какого пола человек сядет рядом с ними.



Народный защитник по своей инициативе начал изучение вопроса, существующего в автотранспорте АО "Метро Джорджия" в связи с распределением билетов и мест по полу, поскольку считает, что данная практика может поощрить сегрегацию женщин и мужчин друг от друга.



Согласно регуляции, пассажир имеет право купить пассажирский билет только рядом с человеком своего же пола. По пояснению компании, такого рода перераспределение билетов является требованием самих потребителей, поскольку они хотят в ночное время ехать рядом с представителями своего же пола.



С целью искоренения дискриминационной практики народный защитник предложил АО "Метро Джорджия", добавить на веб-странице компании параметр, который даст возможность пассажиру в процессе покупки билета электронно зафиксировать свою позицию, согласен ли он, чтобы пассажирский билет рядом с ним купил человек другого пола.



В аппарате омбудсмена говорят, что АО "Метро Джорджия" выразила готовность осуществить вышеназванное программное изменение, и компания начала работать над данным вопросом, что возможно, продолжится в течение нескольких месяцев.



Омбудсмен приветствует решение АО "Метро Джорджия" и считает, что это событие является успешным примером сотрудничества в вопросе искоренения дискриминации.













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