WEG: Договор с Россией не следовало вести в формате один на один

13.01.2017 18:04 Неправительственная организация "Мировой опыт для Грузии" (WEG), работающая по вопросам энергетики, распространила заявление в связи с договором, который предстоит оформить с "Газпромом".



Согласно заявлению НПО, переговоры о контракте шли в закрытой обстановке, без включенности гражданского общества, и за этим последовало фиксирование в договоре невыгодной для Грузии цены.



WEG считает, что в условиях, когда Россия оккупирует часть территорий Грузии, не следовало проводить переговоры с одной из ее крупнейших государственных компаний в формате один на один.



"11 января Министерство энергетики представило правительству Грузии результаты переговоров с "Газпромом" о транзите газа в Армению, по которому Грузия теряет действующую до сих пор пользу от транзита газа, и соглашается на ухудшенные условия. В частности стоимость пропуска газа переходит на денежное возмещение. Из-за этого газоснабжение Грузии становится более чувствительным к изменениям цены на газ.



Известно, что по новым условиям денежная компенсация в несколько раз меньше, чем стоимость газа, который мы получали по старому договору.



Согласно новому договору, закупка газа от России возможна за 185 долларов (за тысячи кубометров) только для т.н. "социального сектора", и только в случае дефицита, то есть о конкуренции с "Сокар" в коммерческом секторе речь не идет.



Договор двухгодичный, и в 2017 году частично будет действовать возмещение натурой, но в то же время очевидно, что восстановление старых условий, то есть 10% натурой, с большой вероятностью в будущем не произойдет.



Переговоры закончились, и правительство одобрило их. Министерство энергетики намекает, что результаты переговоров являются вынужденными, и учитывают угрозы, которые могут возникнуть перед страной, если не согласиться на условия России.



Оценка:



- Условия нового транзита значительно ухудшились по сравнению со старыми, как с точки зрения экономической, так и энергетической безопасности.



- Переговоры с "Газпромом" шли один на один, в закрытом режиме, без подготовленной стратегии, анализа рисков, рассчитанных сценариев, включения квалифицированных местных или международных экспертов, соучастия политических союзников и общества, что не дает достаточной предпосылки для защиты интересов страны в полной мере и достижения наилучшего возможного результата.



- В непрозрачной обстановке естественно возникают вопросы: почему не произошло изменение условия на аналогичных переговорах в минувшем году, и какими были те убедительные аргументы, которые вынудили тогда Россию оставить выгодные для Грузии условия. Почему в текущем году не смогли использовать те же аргументы, и не было ли изменение нынешнего года согласовано на переговорах прошлого года.



- Министерство не публикует денежную стоимость транзита, и называет ее "коммерческой тайной", однако стороны переговоров не являются полноценными коммерческими агентами, и цена транзита остается "тайной" только для населения Грузии. С большой вероятностью другие заинтересованные стороны по своим каналам легко получат информацию об этой цене;



- В то же время, стоимость транзита установлена не НКЭГ, а является согласованной министерством, и предположительно, в ней не отражены полностью прошлые и будущие расходы, связанные с транзитом.



- Договорная цена покупки газа от России (185 долларов за 1000 кубометров) является политической, и больше стоимости газа, поставляемого Армении (165 долларов за 1000 кубометров), и Германии (160 долларов за 1000 кубометров). В то же время не оформляется договор закупки о фиксированном объеме газа, сохраняется неестественное деление рынка газа на сектора, и предположительно, "Сокар" остается монополистом в т.н. коммерческом секторе.



- В переговорах с Россией используется тот же подход, что и с обычным торговым партнером, несмотря на то, что в отношении Грузии она откровенно нарушает нормы международного права, имеет четко политические интересы, и обладает многими энергетическими, экономическими, политическими, и военными рычагами против Грузии (Ингури ГЭС и потребление Абхазии, зависимость от импорта электроэнергии, владение энергетических активов и др.).



Заключение:



- Переговоры с "Газпромом" выходят за рамки энергетики, и требуют рассмотрения в контексте национальной безопасности, и действий на правительственном уровне; Соучастия Министерства иностранных дел, Совета национальной безопасности, и других служб; А также включенности стран-партнеров и международных организаций, что не было сделано.



- Необходима методическая, экспертная, и политическая подготовка переговоров, прозрачность, и гражданская включенность, что создаст возможность для снижения рисков и лучшей защиты интересов страны.



- Непрозрачная, неконкурентная среда, существующая на рынке газа, противоречит интересам страны и потребителей. Необходима большая диверсификация, и реформа рынка газа, внедрение прозрачной регуляции и здоровой конкуренции.



- Необходимо разработать стратегию энергетической безопасности страны, которая определит развитие отрасли, и будет документом для руководства. Существующая непрозрачная практика управления энергетики не дает возможности для полноценной защиты интересов страны и потребителей, и следует срочно изменить посредством проведения реформ.



Примечание: транзит газа Север-Юг не подчиняется напрямую регуляциям Энергетического объединения, поскольку по протоколу о вступлении Грузии в эту организацию, существующие договора транзита газа освобождены от требований европейских директив (дерогации)"- говорится в заявлении организации.

















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