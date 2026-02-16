В Хуло после реконструкции открыли центральную мечеть

Председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили посетил в Хуло отреставрированную центральную мечеть.



По его словам, реконструкция мечети стала важным социальным проектом, ориентированным на потребности местных жителей, и позволит мусульманской общине совершать молитвы в благоустроенной и безопасной среде.



В рамках проекта был построен второй этаж здания, а первый этаж полностью отремонтирован. Также благоустроена прилегающая территория, приведены в порядок двор и внешнее пространство.



Обновлённую мечеть осмотрели представители парламента Грузии, правительства Аджарии и органов местного самоуправления.





