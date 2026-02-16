Кирцхалия: Мы закроем все лазейки для ввоза грязных денег

По заявлению лидера парламентского большинства Ираклия Кирцхалия, законопроект под названием «Экстремизм против конституционного строя» проводит границу между свободой выражения мнения и экстремистскими действиями.



Как отметил Кирцхалия, системные преступления и публичные призывы, которые, по его словам, фиксировались в том числе в прямых эфирах, получат соответствующее и строгое правовое реагирование.



"На этой неделе парламент рассмотрит законодательную инициативу по грантам, в том числе экстремизм против конституционного строя становится уголовно наказуемым деянием, чем будет проведена чёткая грань между свободой выражения мнения и тем экстремизмом, который мы хорошо увидели в последние годы. Преступление будет наказываться штрафом — общественно полезными работами от 400 до 600 часов или лишением свободы сроком до 3 лет.



Каждый закон, который инициируется и который занимает место в грузинском законодательном пространстве, служит безопасности нашей страны в условиях величайших вызовов, стоящих перед всем миром. Если бы не мудрость нашего общества, мы знаем, что обещали и что намеревались сделать с нашей страной в отношении государственных институтов. Так что системные преступления, системные призывы и последующие действия, которые мы не раз видели в прямых эфирах, получат по нашему законодательству соответствующий и самый строгий ответ», — заявил лидер большинства в парламенте Грузии.



На вопрос, почему стало необходимым внесение изменений в законодательство, касающееся грантов, Кирцхалия отвечает, что любой шаг, направленный на защиту суверенитета и безопасности страны, будет поддержан.



«Любой закон, который направлен на защиту суверенитета и безопасности нашей страны, мы поддержим и закроем все те лазейки, через которые коллективные Гигаури и Ломджария (прим. представители НПО) вместе со своими покровителями ищут пути, чтобы каким-то образом ввести грязные деньги в нашу страну», — заявил Кирцхалия.





