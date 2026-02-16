Бочоришвили: Власть делает все возможное для поддержания стабильности в стране

16.02.2026 21:03





«Грузия действительно является страной, которая уже очень давно искренне стремится стать членом Евросоюз и последовательно движется в этом направлении. С 2014 года страна является ассоциированным партнёром и успешно выполняет все обязательства, предусмотренные процессом интеграции в ЕС», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



Как отметила Мака Бочоришвили на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Словакии Юрай Бланар, очень часто именно процесс евроинтеграции используется в стране как инструмент участия во внутриполитических процессах и определённого давления.



«В последнее время наша страна стала жертвой масштабных дезинформационных кампаний. Международному сообществу было предоставлено много недостоверной информации, а многие процессы внутри страны направлялись с иностранным вмешательством. То, чего хочет Грузия, — это мир, стабильность и проведение демократического процесса так, как это происходит в любой демократической стране, без иностранного вмешательства.



То, к чему мы стремимся, — это привести демократические процессы в законодательные рамки. Любая страна поступает так, когда сталкивается с вызовами. Для преодоления этих вызовов необходима правовая база. Те вызовы, перед которыми стоит страна, связаны с её безопасностью, и власть делает всё, чтобы сохранить стабильность и мир. Это является предпосылкой для вступления страны в Евросоюз. Без стабильности невозможно будет провести те реформы, которые необходимы для членства в ЕС.



Следовательно, именно нынешняя власть обеспечивает создание основы для членства страны в Евросоюзе. Провозглашённая цель нашего правительства заключается в том, что к 2030 году Грузия будет наиболее подготовленной к членству среди стран-кандидатов», — заявила Бочоришвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





