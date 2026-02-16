|
|
|
Объем частных денежных переводов в Грузию в январе составил 282,64 млн долларов США
16.02.2026 20:50
Объем частных денежных переводов в Грузию в январе составил 282,64 млн долларов США - на 16,6% ($40,2 млн) больше, чем год назад.
Италия, где на заработках находится значительное число грузинских мигрантов, опередила США и вышла на первое место.
Россия - на третьем месте, но с ростом более чем на 30%.
Первая десятка стран
Италия - $53,183 млн (15,21%);
США - $52,043 млн (10%);
Россия - $33,509 млн (31,61%);
Израиль - $26,657 млн (15,72%);
Германия - $24,109 млн (24,57%);
Греция - $22,396 млн (17,91%);
Турция - $9,530 млн (26,22%);
Испания - $7,405 млн (40,31%);
Франция - $5,345 млн (20,08%)
Казахстан - $5,212 млн (10,01%).
Из Грузии в январе 2026 года за границу было переведено 31,2 млн долларов (84,0 млн лари). Это на 10,2% больше, чем аналогичный показатель в январе 2025 года (28,3 млн долларов США).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна