Объем частных денежных переводов в Грузию в январе составил 282,64 млн долларов США

Объем частных денежных переводов в Грузию в январе составил 282,64 млн долларов США - на 16,6% ($40,2 млн) больше, чем год назад.



Италия, где на заработках находится значительное число грузинских мигрантов, опередила США и вышла на первое место.



Россия - на третьем месте, но с ростом более чем на 30%.



Первая десятка стран



Италия - $53,183 млн (15,21%);

США - $52,043 млн (10%);

Россия - $33,509 млн (31,61%);

Израиль - $26,657 млн (15,72%);

Германия - $24,109 млн (24,57%);

Греция - $22,396 млн (17,91%);

Турция - $9,530 млн (26,22%);

Испания - $7,405 млн (40,31%);

Франция - $5,345 млн (20,08%)

Казахстан - $5,212 млн (10,01%).



Из Грузии в январе 2026 года за границу было переведено 31,2 млн долларов (84,0 млн лари). Это на 10,2% больше, чем аналогичный показатель в январе 2025 года (28,3 млн долларов США).





