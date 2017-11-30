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Арабский шейх намерен удвоить размер инвестирования в Грузию и построить аэропорт


30.11.2017   14:06
Министр толерантности Объединенных Арабских Эмиратов, шейх Нахайян Мубарак Аль-Нахайян намерен удвоить размер инвестирования в Грузию и построить в Грузии аэропорт.

Об этом шейх заявил в ходе форума "Шелкового пути". Форум проходил в Грузии во второй раз. На мероприятии представители стран-участниц проекта, международных организаций и частного сектора обсуждали перспективы углубления сотрудничества в сферах международной и региональной торговли.

"В ближайшие два года я намерен увеличить инвестиции вдвое. Таким образом я выражаю доверие властям Грузии. Грузия развитая страна и это видно в экономическом росте. Мы и в будущем продолжим инвестирование в Грузию. Я лично собираюсь построить порт и аэропорт", — сказал Аль-Нахайян.

Как пояснил министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили речь идет о строительстве грузового аэропорта за пределами Тбилиси.

"Шейх Аль-Нахайян заинтересован в строительстве грузового, а не пассажирского аэропорта за пределами Тбилиси", — заявил Кумсишвили в эфире Первого канала Общественного вещателя.

Шейх Нахайян является председателем инвестиционной группы Abu Dhabi Group, которая по данным Кумсишвили уже вложила в Грузию 150-200 миллионов долларов инвестиций.

Ранее представители группы компаний Саудовской Аравии Al-Bawani Group посетили Грузию для ознакомления с инвестиционным потенциалом страны и выразили желание инвестировать в Грузию.






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