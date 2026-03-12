Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Профессора и преподаватели Государственного университета Илии провели акцию у Администрации Правительства


12.03.2026   22:10


Профессора и преподаватели Государственного университета Илии провели акцию у Администрации Правительства и оставили письмо в канцелярии с просьбой о встрече с Иракли Кобахидзе.

Их требование — отменить планируемую реформу в сфере образования, которую они не считают реформой, и заявляют, что новый законопроект нанесёт ущерб государственным университетам.

Участники протеста, включая преподавателей с многолетним стажем, хотят лично объяснить представителям власти «Грузинской мечты», почему они считают, что подготовленные этой партией изменения вредят системе государственных университетов.

TV Pirveli сообщает, что это не первая попытка встретиться с премьер-министром Грузии. Ранее с такой просьбой обращались университетские советы — два главных совета, академический, представительный и советы факультетов, но встреча не состоялась. Сейчас они пришли от имени всего профессорского состава Университета Илии, собрали подписи и просят встречи с премьер-министром, чтобы быть выслушанными.


