Грузия среди мировых лидеров по прогнозу роста цен на продукты в 2026 году

12.03.2026 22:00





В 2026 году Грузия окажется среди стран с наибольшим ростом цен на продукты: по прогнозу, продовольственная инфляция составит 8,2%, что выводит страну на 21-е место среди 160 государств мира. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которые приводит Visual Capitalist.



Лидером по росту цен, как ожидается, станет Иран – 55,9%, далее следуют Аргентина (33,2%) и Турция (25,1%). Среди соседей Грузии: Азербайджан прогнозируется на 26-м месте с ростом цен на 6,8%, Россия – на 48-м (4,6%), Армения – на 79-м (3,1%).



Рост цен на продукты напрямую отражается на расходах семей, особенно в странах с высокой продовольственной инфляцией, и может сильно ударить по домохозяйствам с низким доходом.





