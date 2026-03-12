Временный поверенный в делах Украины встретился с Кахой Каладзе

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Дмитрий Бережный встретился с генеральным секретарём партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэром Тбилиси Кахой Каладзе.



Во время встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, объединяющих украинский и грузинский народы, в том числе помощь, оказанную Грузией украинцам с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину.



Собеседники вспомнили о школах, детских садах, больницах, музеях и других общественных учреждениях, которые открыли свои двери и предоставляли услуги бесплатно. Отдельно было отмечено участие обычных граждан Грузии, которые с теплотой и заботой приняли украинские семьи, в одно мгновение потерявшие дом, привычную жизнь и чувство безопасности.



«Есть вещи, которые невозможно забыть, и есть то, что всегда будет объединять украинский и грузинский народы. К сожалению, у нас общая и боль. Война не раз приходила и на грузинскую землю, приводя к разрушениям и временной утрате территорий. Всё это объединяет нас и придаёт силы продолжать борьбу и возвращать своё — на чужое мы никогда не посягали», — отмечается в сообщении.



Украинская сторона также выразила искреннюю благодарность Кахе Каладзе и грузинскому народу за поддержку Украины в трудный для страны период. Отдельно была отмечена символическая поддержка — подсветка Тбилисской телебашни в цветах украинского флага, а также сотни украинских флагов, которые до сих пор развеваются на балконах домов и флагштоках учреждений.



Подчёркивается, что такая поддержка сегодня особенно важна для Украины.





