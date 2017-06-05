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В Грузии начались совместные военные учения Грузии, Турции и Азербайджана
05.06.2017 17:01
В Грузии начались совместные полевые военные учения Грузии, Турции и Азербайджана под названием "Кавказский орел 2017". Учения проходят на полигоне четвертой механизированной бригады в Вазиани.
Совместные десятидневные учения в первый раз проводятся в Грузии. Предыдущие два прошли в Турции.
В учениях примут участие сухопутные и воздушные компоненты. Военные выполнят тактические, огневые, инженерные и прочие специальные задачи. Им придется пройти и элементы боя в населенном пункте и элементы медицинской подготовки.
Как сообщает Миноборнф Грузии, учения направлены на развитие возможностей сил спецназа трех стран, обмен опытом и знаниями, а также улучшение координации при выполнении специальных заданий.
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