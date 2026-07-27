Депутат «Мечты» приветствует создание бойцом ММА движения по защите ценностей

27.07.2026 14:18





Глава комитета парламента Грузии по юридическим вопросам и депутат «Грузинской мечты» Арчил Гордуладзе поприветствовал создание нового общественного движения бойцом ММА Георгием Картвелишвили по защите грузинских ценностей, традиций и национальной идентичности.



В Грузии, заявил Гордуладзе, каждому гарантировано право на свободу объединений и выражение своей позиции.



«Каждый имеет право объединяться и свободно выражать свое мнение. При этом вся деятельность должна осуществляться исключительно в рамках закона. Хорошо, когда люди хотят защищать культуру своей страны, веру, права граждан и историю, а также выступают против целенаправленных действий, направленных против этих ценностей. Но все это должно происходить с соблюдением закона и исключительно в его рамках», — заявил политик.



Напомним, боец ММА Георгий Картвелишвили вместе с единомышленниками объявил о создании нового общественного движения, которое будет активно защищать грузинские ценности, традиции и национальную идентичность. При этом спортсмен заявил, что участники движения готовы нести ответственность за свои действия и, если потребуется, даже отправиться в тюрьму.



Напомним, ранее, 17 сентября 2024 года, парламент Грузии принял в окончательном, третьем чтении закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» (анти-ЛГБТ-закон). Документ поддержали 84 депутата, против никто не проголосовал. Оппозиция в голосовании не участвовала.



Закон запрещает регистрацию однополых браков и гражданских союзов, усыновление детей однополыми парами, смену пола, а также проведение хирургических операций и гормональной терапии, связанных с гендерным переходом (за исключением медицинских показаний). Кроме того, он вводит ограничения на распространение в СМИ, рекламе, образовательных учреждениях и на публичных мероприятиях материалов, которые, по мнению властей, пропагандируют однополые отношения, инцест или смену пола среди несовершеннолетних.



Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон, но 3 октября 2024 года его подписал спикер парламента Шалва Папуашвили. Закон вступил в силу через 60 дней после официального опубликования.



Источник: SOVA

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