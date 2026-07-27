Государство вложит 30 миллионов лари в обновление курорта Гудаури

27.07.2026 14:31





Правительство запускает один из крупнейших проектов по модернизации горнолыжной инфраструктуры Гудаури. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, компания MTA займется реализацией масштабной программы, которая должна повысить привлекательность курорта и подготовить его к растущему туристическому потоку.



Проект предусматривает не просто обновление отдельных объектов, а фактически частичную перестройку существующей инфраструктуры. В первую очередь будут демонтированы действующие подъемники «Хадаса» протяженностью 600 метров и «Сноупарк» длиной 815 метров. После этого на их месте появятся новые современные системы.



В рамках реконструкции планируется установить два бугельных подъемника общей длиной 1 400 метров, а также закрытую движущуюся ленту протяженностью 200 метров, что позволит повысить комфорт и пропускную способность отдельных зон катания. Одновременно часть лыжных трасс общей длиной 7,5 километра оборудуют системой искусственного оснежения. Это особенно важно на фоне нестабильных зимних сезонов, когда наличие снега все чаще зависит не только от погоды, но и от технических возможностей курорта.



На компанию MTA также возложена ответственность за получение всех необходимых лицензий, разрешений и технической документации. Такой подход должен обеспечить ввод новых объектов в эксплуатацию с соблюдением всех современных требований безопасности.



Работы будут проводиться поэтапно, а завершить весь комплекс строительства необходимо до 15 декабря 2026 года, чтобы обновленная инфраструктура смогла принять туристов уже в зимнем сезоне.



Общая стоимость проекта составляет 30 миллионов лари. Из этой суммы 9,3 миллиона лари будут профинансированы за счет уже выделенных государством капитальных расходов, а оставшиеся 20,7 миллиона лари власти планируют предусмотреть при подготовке государственного бюджета на 2027 год.



Развитие Гудаури остается одним из ключевых направлений государственной туристической стратегии. Модернизация подъемников и внедрение системы искусственного оснежения способны увеличить продолжительность сезона, повысить качество сервиса и укрепить конкурентоспособность главного горнолыжного курорта страны.





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