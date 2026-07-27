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«Джео Госпитал» о состоянии здоровья 13 иностранных туристов, пострадавших в аварии у села Аргвета
27.07.2026 15:28
Состояние здоровья туристов, пострадавших 26 июля в дорожно-транспортном происшествии возле села Аргвета на трассе Кутаиси-Зестафони, стабильное.
Информацию о состоянии здоровья туристов распространил многопрофильный медицинский центр «Джео Госпитал» в Зестафони.
По их данным, в наиболее тяжелом состоянии находятся трое пациентов, в том числе 17-летняя девушка, получившая множественные повреждения и сотрясение мозга. На данном этапе двое пациентов проходят лечение в отделении реанимации.
«Сразу после получения сообщения об аварии все службы клиники были приведены в полную готовность. Одновременный приём 13 пострадавших пациентов является серьёзным вызовом для любой клиники, однако благодаря скоординированным и верным действиям нашей команды нам удалось своевременно оказать каждому пациенту высококвалифицированную медицинскую помощь. Были одновременно мобилизованы команды неотложной помощи, реанимации, хирургии, травматологии, неврологии и диагностики. Именно благодаря такой командной работе жизни наших пациентов больше ничего не угрожает, сейчас продолжаются интенсивные исследования и лечение», - заявил директор многопрофильного медицинского центра Ираклий Лагидзе.
По информации Ираклия Лагидзе, пострадавшие являются гражданами иностранных государств и следовали по туристическому маршруту из Тбилиси в Западную Грузию.
Напомним, ДТП произошло 26 июля на дороге Зестафони - Кутаиси, когда пассажирский автобус съехал с проезжей части.
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