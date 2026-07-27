Гордуладзе: Евросоюз на каждом шагу отходит от своих фундаментальных принципов

27.07.2026 15:41





«Когда у тебя есть только обязанности и никаких прав, это означает, что твоя государственность просто сводится к нулю. Давайте зададим вопрос: на таких ли принципах был создан Евросоюз, или же он основан на равноправии?», — заявил председатель Комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе.



По его словам, Евросоюз отходит от собственных фундаментальных принципов.



«Коллективному »Национальному движению» можно задать простой вопрос: является ли обнулением суверенитета страны ситуация, когда нам говорят, что новых членов в Союз примут, но у них будут только обязанности и не будет даже возможности высказать свое мнение? Пусть они сначала ответят на этот простой вопрос, а уже потом переходят к своей беллетристике.



Разумеется, когда у тебя есть только обязанности и никаких прав, это означает, что твоя государственность просто сводится к нулю.



Давайте зададим вопрос: такой ли Европейский союз создавался и на таких ли принципах основана эта организация? Или же, наоборот, она была создана на принципах равноправия, чтобы небольшие государства могли на равных разговаривать со странами, обладающими большой экономикой, мощным военным потенциалом и значительным влиянием?



По идее, именно для этого и должен существовать Евросоюз. Однако он вновь и вновь на каждом шагу отходит от собственных учредительных принципов и тем самым в очередной раз подтверждает, что находится на краю цивилизационной пропасти», — заявил Гордуладзе.





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