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СГБ задержала бывшего правоохранителя за мошенничество от имени главы СГБ и сына Иванишвили


27.07.2026   15:26


В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных действий Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности Грузии задержало одного человека в качестве обвиняемого по делу о крупномасштабном мошенничестве.

В ходе расследования выяснилось, что бывший сотрудник одного из правоохранительных органов, используя имя главы Службы государственной безопасности Геки Геладзе, и Цотне Иванишвили, сына почетного председателя партии «Грузинская мечта», мошенническим путем присвоил в общей сложности 11 300 лари у членов семей двух обвиняемых по уголовному делу в обмен на их освобождение из тюрьмы и последующее подписание процессуального соглашения.

«Расследование ведется по статье 180, части 3, подпункту «б» Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет», — говорится в заявлении Службы государственной безопасности.


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