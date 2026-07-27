СГБ задержала бывшего правоохранителя за мошенничество от имени главы СГБ и сына Иванишвили

27.07.2026 15:26





В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных действий Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности Грузии задержало одного человека в качестве обвиняемого по делу о крупномасштабном мошенничестве.



В ходе расследования выяснилось, что бывший сотрудник одного из правоохранительных органов, используя имя главы Службы государственной безопасности Геки Геладзе, и Цотне Иванишвили, сына почетного председателя партии «Грузинская мечта», мошенническим путем присвоил в общей сложности 11 300 лари у членов семей двух обвиняемых по уголовному делу в обмен на их освобождение из тюрьмы и последующее подписание процессуального соглашения.



«Расследование ведется по статье 180, части 3, подпункту «б» Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет», — говорится в заявлении Службы государственной безопасности.





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