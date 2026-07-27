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СГБ: Похищенный у Переви гражданин Грузии освобожден


27.07.2026   14:24


СГБ Грузии сообщает, что гражданин страны, которого российские оккупационные силы похитили в районе села Переви Сачхерского муниципалитета, освобожден и в настоящее время находится на территории, подконтрольной центральным властям Грузии.

«Центральные власти задействовали все имеющиеся в их распоряжении соответствующие механизмы для освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии, в том числе «горячую линию», действующую при посредничестве Наблюдательной миссии Европейского союза в Грузии (EUMM).

Служба государственной безопасности продолжает работать в непрерывном режиме для освобождения каждого гражданина Грузии, который незаконно удерживается на оккупированных территориях», — говорится в сообщении СГБ.


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