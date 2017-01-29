Суд разрешил уже прибывшим в США мигрантам не исполнять указ Трампа

29.01.2017 12:20 Суд Восточного округа штата Нью-Йорк запретил высылать мигрантов с действующими американскими визами из аэропортов США вопреки указу президента Дональда Трампа.



Судья Энн Донелли постановила, что, вопреки распоряжению Трампа, людей, которые уже прибыли на территорию США из семи, названных в указе, стран, временно не следует депортировать, пишет Reuters.



С иском в суд обратилась одна из самых влиятельных правозащитных организаций страны — Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU). В своей жалобе они указали, что после подписания указа от 100 до 200 человек с действительными визами или статусами беженцев оказались задержаны в транзитных зонах. Жалоба была внесена от имени этих людей.



В Министерстве национальной безопасности США сообщили Reuters, что ведомство внимательно следило за ходом судебного процесса.



Представитель министерства заявил, что, по их данным, на данный момент указ затронул 375 человек. 109 из них прибыли в США и им было отказано во въезде, а еще 173 человека не были допущены в самолеты представителями авиакомпаний еще в аэропортах.



25 января Дональд Трамп подписал указ о приостановке приема беженцев из Сирии и шести других стран, преимущественно населенных мусульманами. Трамп считает, что эта мера поможет защитить американцев от террористических атак.



В указе Трампа говорится, что на 90 дней запрещается въезд в США лицам из семи стран с преимущественно мусульманским населением: Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.



После выхода указа в аэропортах США незамедлительно начались задержания граждан указанных стран. В нью-йоркском аэропорту Джона Кеннеди были задержаны 11 мигрантов. На этом фоне там началась стихийная акция протеста — митингующие требовали отменить указ Трампа и освободить задержанных.















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