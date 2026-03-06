Россию обвинили в передаче Ирану разведданных для ударов по американским военным

06.03.2026 19:01





Россия передает Ирану данные разведки, которые используются для наведения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке, сообщает The Washington Post со ссылкой на трех чиновников США. По их словам, с начала войны Москва передает Тегерану сведения о расположении военных объектов США, включая корабли и самолеты. Один из источников охарактеризовал эту помощь как масштабную: «Похоже, что это довольно комплексная операция». Это первый признак того, что еще один крупный противник США косвенно вовлечен в конфликт.



Американские власти официально не подтверждают российскую помощь. ЦРУ и Министерство обороны США отказались от комментариев. При этом представитель Белого дома Анна Келли заявила, что «иранский режим сейчас находится под сильнейшим давлением», а возможности Тегерана по ответным ударам сокращаются. Один из американских чиновников отметил, что Москва может рассматривать нынешнюю поддержку как ответ на помощь, которую США оказывают Украине. «Россияне прекрасно понимают, какую помощь мы предоставляем Киеву. Думаю, им приятно попытаться отплатить тем же», — сказал он.



С момента начала боевых действий Иран выпустил тысячи ударных беспилотников и сотни ракет по военным базам, дипломатическим объектам и гражданским целям США. В результате атаки иранского дрона в Кувейте погибли шесть американских военнослужащих, еще несколько получили ранения. США и Израиль нанесли удары более чем по 2 тыс. иранских целей.



Аналитики считают, что обмен разведданными может объяснять точность ряда иранских атак. Эксперт Carnegie Endowment for International Peace Дара Массикот отмечает, что удары Ирана направлены по ключевым элементам военной инфраструктуры. «Они наносят очень точные удары по радарам раннего предупреждения и системам командования», — сказала она. По ее словам, Иран не имеет собственной спутниковой группировки, а данные российской космической разведки могут значительно повысить эффективность ударов.



Эксперт Гарвардского центра безопасности Белфер Николь Граевски также отмечает возросшую эффективность атак Ирана. По ее словам, уровень сложности ударов заметно вырос по сравнению с предыдущими конфликтами, а некоторые атаки смогли прорвать системы противовоздушной обороны США.





