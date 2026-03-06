Трамп предложил иранским дипломатам стать ядром нового правительства Ирана

06.03.2026 19:07





Иранские дипломаты могут помочь США сформировать новое правительство в Тегеране, заявил американский президент Дональд Трамп. «Призываем иранских дипломатов по всему миру запросить убежища и помочь нам в формировании нового, лучшего Ирана, у которого есть огромный потенциал», — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. До этого он говорил, что собирается сыграть определенную роль в формировании новой власти в Иране, в частности, выбрать человека, который возглавит страну после гибели аятоллы Али Хаменеи.



«Я не собираюсь проходить через все это, чтобы в итоге получить еще одного Хаменеи. Я хочу участвовать в процессе выбора», — подчеркивал глава Белого дома. Он также выступил против возможного назначения верховным лидером Ирана 56-летнего сына Хаменеи Моджтаба, поскольку он «легковес» и продолжит политику отца. В этом случае, по словам Трампа, США будут вынуждены вернуться к войне «через пять лет». «Сын Хаменеи для меня неприемлем. Нам нужен тот, кто принесет гармонию и мир в Иран», — отметил американский президент. Ранее Трамп заявлял, что у него есть «три очень хорошие кандидатуры» на пост главы Ирана, но отказался их назвать. Он также заверял, что большинство членов правительства республики смогут сохранить посты, если Тегеран начнет сотрудничать с Вашингтоном по примеру Венесуэлы.



На данный момент Ираном временно руководят президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, а также член Совета стражей Конституции. При этом власти отложили назначение преемника убитого Хаменеи после заявлений США и Израиля, что новый глава государства также может стать целью для ударов, сообщили источники The New York Times.



Между тем разведка США поставила под сомнение смену режима в Иране после смерти Хаменеи. Источники Reuters сообщали, что вероятность прихода к власти оппозиции оценивается как крайне низкая, поскольку костяком политической и военной системы страны остается Корпус стражей исламской революции (КСИР), а его представители «вряд ли добровольно капитулируют» даже под давлением ударов из-за множества привилегий от нынешнего режима.





