Турецкую школу в Батуми лишили авторизации

04.02.2017 22:37 Министерство образования и науки Грузии приостановило авторизацию школы-лицея имени Рефайдина Шахина в черноморском городе Батуми из-за несоответствия стандартам грузинской системы образования; руководство школы решение считает политическим.



Школа-лицей им. Рефайдина Шахина оказалась в центре внимания общественности в июле 2016 года. Тогда генеральный консул Турции в Грузии Ясин Темискан заявил, что Фонд Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в попытке военного переворота в Турции, финансирует эту и другие турецкие школы, которыми, по его мнению, управляют террористы. В школах эту информацию опровергли.



Национальный центр развития качества образования выявил несоответствия стандартам образования в Грузии в школе-лицее им. Рефайдина Шахина во время проверки.



"Эта школа была авторизирована. Был проведен плановый мониторинг и в школе были выявлены серьезные нарушения, в том числе проблемы, связанные с зачислением учеников. Вчера совет авторизации принял решение и было приостановлено право школы проводить обучение, детей переведут в другие школы", — сказал начальник по связям с общественностью центра Давид Кобахидзе в эфире "Аджарского телевидения".



Директор школы-лицея Элгуджа Давитадзе утверждает, что все дело в турецком секторе.



"Мы вместе с советом авторизации приняли решение, что упразднение турецкого сектора произойдет поэтапно. Должен был быть осуществлен перевод детей с турецкого сектора на грузинский, открыты параллельные классы, и в турецких классах должно было начаться усиленное изучение грузинского языка… Мы все это приняли, согласовав с советом авторизации, но сейчас нам говорят, что так делать не надо было и все надо было осуществить по-другому", — сказал Давитадзе.



При этом он указал на политическую подоплеку происходящего.



"Я подозреваю, что это политический вопрос. Основания для этого мне дает то, что 18 января в турецких СМИ появилась информация, что Грузия готова нанести удар по школе, закрыть и переоформить все турецкие школы на образовательный фонд Турции", — отметил Давитадзе.



Ранее Частный колледж имени Демиреля в Тбилиси и основанные им шесть школ назвали неприемлемым их упоминание в контексте терроризма и экстремизма.



После заявления турецкого консула в МИД Грузии пригласили посла Турции Зека Левента Гумрукчу. Он пояснил, что слова консула неправильно интерпретировали.



Несмотря на это, закрытия турецких школ в Грузии потребовали лидеры ряда оппозиционных партий – Нино Бурджанадзе, Джонди Багатурия и Ираклий Глонти.



Турецкие школы расположены в Тбилиси, Батуми (Аджарская АР), Кутаиси (регион Имерети), Рустави и Марнеули (регион Квемо Картли).















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