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В селе Насагури горит складское здание
26.07.2026 19:32
В селе Насагури произошёл пожар в складском помещении.
По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.
На месте наблюдается сильное задымление. Как сообщили «Интерпрессньюс» в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады, ведутся работы по ликвидации пожара.
Кадры с места происшествия распространила Facebook-страница «Мой город убивает меня».
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