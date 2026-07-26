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В селе Насагури горит складское здание


26.07.2026   19:32


В селе Насагури произошёл пожар в складском помещении.

По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.

На месте наблюдается сильное задымление. Как сообщили «Интерпрессньюс» в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады, ведутся работы по ликвидации пожара.

Кадры с места происшествия распространила Facebook-страница «Мой город убивает меня».


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