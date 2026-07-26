Одному пострадавшему в ДТП пришлось ампутировать руку - врач

26.07.2026 17:46





В результате аварии на дороге Кутаиси — Зестафони молодой мужчина лишился верхней конечности, - об этом сообщила врач зестафонской клиники «Феромед» Тамар Махатадзе.



По её словам, молодому мужчине была проведена операция, сейчас он находится в отделении реанимации. Как отметила врач, у остальных пострадавших пятерых человек диагностированы различные переломы.



«В крайне тяжёлом состоянии к нам поступил молодой мужчина с полной ампутацией правой верхней конечности на уровне локтевого сустава. Операция прошла успешно, пациент переведён в отделение реанимации.



Из остальных пяти пациентов, которые, насколько мне известно, являются гражданами Украины, у молодого мужчины и женщины диагностированы переломы поперечных отростков поясничных позвонков. У одной женщины — перелом плечевой кости без смещения, ещё две женщины получили ушибы», — сообщила телеканалу «Рустави 2» руководитель службы реанимации и анестезиологии клиники «Феромед» в Зестафони Тамар Махатадзе.



Напомним, сегодня на дороге Кутаиси — Зестафони пассажирский автобус съехал с проезжей части, в результате чего пострадали 13 человек. По имеющейся информации, все они являются иностранными гражданами и следовали по туристическому маршруту из Тбилиси в западную часть Грузии.



Министерство внутренних дел начало расследование по статье 276-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.





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